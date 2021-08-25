Скасувати старт навчального року 1 вересня по всій країні запропонували одеські чиновники

Таким чином в регіоні хочуть пролити туристичний сезон, адже клімат цьому сприяє, пишуть «Вести».

Так, за попередніми розрахунками Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, протягом вересня цього року Приморські регіони можуть додатково отримати близько 600 млн грн до місцевих бюджетів, з яких 50% припадає на Одеську область.

Тому одеські чиновники пропонують продовжити сезон до 20 вересня, але для цього необхідні зміни до Закону "про середню освіту". Ініціативу вже підтримали деякі парламентарі від Одеської області, а також керівники Миколаївської та Херсонської ОДА.

Але ось вчителі і чиновники Міносвіти від такої ініціативи не в захваті.

Наприклад, після перенесення занять дітям в середній школі з урахуванням іспитів і атестацій доведеться вчитися аж до середини літа. Адже у розділі III Закону "про повну загальну середню освіту" йдеться, що навчальний процес у закладах середньої освіти має тривати не менше 175 навчальних днів — з 1 вересня по 1 липня максимум. А влітку, коли температура піднімається вище 30 градусів в класах без кондиціонером не дуже то посидиш.

Офіційно відповіді від Міносвіти з приводу перенесення початку навчального року немає. Але, як пише ЗМІ, джерело в Міністерстві запевняє, що початок навчального року переносити не будуть: "дітям і так важко з цими карантинами, дистанційним навчанням. Вводити додатковий стрес і збивати програму ніхто не буде".

Раніше повідомлялося, що діти опинилися в лікарні після оздоровчого центру.

Також, одеські школи зіткнулися з проблемою напередодні навчального року.

Politeka розповідала, що У Міносвіти повідомили, що чекає дітей насправді.