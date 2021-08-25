Робив він це дуже спритно і швидко

Невідомий чоловік спритно і швидко дерся по стіні багатоповерхівки

У Луцьку чоловік заліз по стіні на шостий поверх за менш ніж дві хвилини. Його встигли зняти на відео очевидці, які просто проходили повз.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За їх словами, на шостий поверх чоловікові вдалося дістатися менш ніж за дві хвилини. Робив він це дуже спритно і швидко, немов справжня людина-павук. Потім він спокійно проліз у прочинене вікно на шостому поверсі.



Під відео мешканці Луцька озвучили кілька версій, чому чоловік зважився на такий відчайдушний вчинок. Озвучувалися версії, що він не був тверезим. А також припускали, що чоловік - український Ромео, який пробирався додому до своєї коханої.

"У ньому не пропав дух романтизму, він залазить до коханої у вікно", "Ну або це злодій та може він все ж таки до коханої поліз", "А може він злодій кватирник або бухий", "Ось роздули. Він просто забув праску вимкнути або ключі від будинку", - писали в коментарях.

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