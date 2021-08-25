У Міністерстві охорони здоров'я України закликали батьків зробити своїм дітям планові щеплення до початку нового навчального року.

Про це передали у прес-службі відомства.

"Пандемія негативно позначається на темпах рутинної вакцинації, і така ситуація склалася в багатьох країнах світу. Але минулий рік показав, що навіть на піку захворюваності коронавірусом ми можемо мати високий рівень охоплення щепленнями", - зазначив головний санітарний лікар нашої країни Ігор Кузін.

Чиновник підкреслив, що вакцинокеровані хвороби нікуди не поділися. Кузін переконаний, що переривання планової вакцинації «дуже загрозливе» для здоров'я українців.

Головний санітарний лікар закликав педіатрів і сімейних лікарів розповідати маленьким пацієнтам, а також їх батькам про вакцинацію. Батьків Кузін попросив подбати про своє здоров'я, а також здоров'я своїх малюків, щоб вони змогли безпечно вчитися, грати і рости в колі однолітків.

У міністерстві зазначили, що малюки отримують захист від десяти інфекційних захворювань. У національному календарі профілактичних щеплень сказано, що це коклюш, дифтерія, правець, кір, паротит, краснуха, туберкульоз, гемофільна інфекція типу b, гепатит В і поліомієліт. На кінець червня тільки 38% малюків 6 років вакцинувалися від поліомієліту.

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