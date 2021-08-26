Документ, в якому описані нові вихідні отримав назву Про перенесення робочих днів у 2022 році.

У Кабінеті Міністрів планують схвалити розпорядження, яке подарує українцям чотири вихідних на День Конституції і 8 березня.

Про це передали на урядовому порталі.

Документ, в якому описані нові вихідні отримав назву»Про перенесення робочих днів у 2022 році". Засідання уряду, на якому його розглядатимуть пройде 26 серпня.

Проект пропонує в майбутньому році для святкування Дня Конституції і 8 березня рекомендувати керівникам організацій, установ і підприємств з п'ятиденним робочим тижнем перенести робочі дні. За понеділок 7 березня доведеться відпрацювати 12 березня в суботу. За понеділок 27 червня доведеться відпрацювати в суботу 2 липня.

У підсумку, жителі нашої країни отримають поспіль чотири вихідних 5 – 8 березня, а також 25-28 червня. Національний банк зобов'язується встановити спеціальний режим для роботи банків на зазначені дні.

Нагадаємо, що в нинішньому 2021 році Кабінет Міністрів вже переніс робочі дні. Їх було три. Перенесення торкнулося співробітників компаній і підприємств з п'ятиденним робочим тижнем і двома вихідними. За п'ятницю 8 січня відпрацювання відбувалося 16 січня. За понеділок 23 серпня доведеться відпрацювати 28 серпня в суботу. 15 Жовтня робочий день перенесуть на 23 жовтня – суботу.

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