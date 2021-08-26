П'ятирічна українка підкорила одну з вершин Кавказу

Незважаючи на дощі та грози 5-річна Олександра Канкрова з Рівного піднялася на одну з вершин Великого Кавказу. Дівчинка разом зі своїми батьками підкорила гору Лайлу, висотою в 4000 метрів.

Подробиці про наймолодшу альпіністку України розповіли в матеріалі "Суспільне".

Батько Олександри каже, що перший її похід відбувся, ще коли доньці був рік і два місяці. Вона тоді тільки навчилася ходити. А цього року юна українка вже тричі ходила в повноцінні походи. І не відстає, а тримається на рівні з дорослими.

"Дочка давно мене просила сходити. Ми в походи ходимо давно, а в цьому році почали ходити в зимові. Вона була підготовлена, налаштована", - розповів батько дівчинки Ілля Канкров.

31 липня разом з батьком п'ятирічна Олександра Канкрова почала своє сходження на гору Лайла.

Висота цієї вершини - 4009 метрів, і це найвища гора в Сванетському хребті. Піша пригода тривала 20 днів.

Олександра на рівні дорослих з Рівного та Запоріжжя чотири дні піднімалася на Лайлу. Альпіністам заважала погода - дощі та грози супроводжували сходження: вночі в наметах було до -20 градусів.

Після спуску Олександра разом зі старшими альпіністами побувала ще на кількох перевалах, перейшла річку і вирушила в Батумі, на море.

Після повернення до Рівного маленька альпіністка почала підготовку до наступного походу. Батьки дівчинки поки не розкривають пункт призначення.

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