У шести українських областях рівень госпіталізації людей з коронавірусом перевищує п'ять відсотків, а Чернівецька область опинилася в критичному становищі.

Про це заявив Юрій Ганіченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE.

"Критичним регіоном зараз є Чернівецька область. Зараз ми бачимо, що в два – три рази рівень госпіталізацій в Чернівецькій області перевищує рівень госпіталізації в інших регіонах», - зазначив Ганіченко.

За його словами, більше третини коронавірусних ліжок в цій області вже зайняті і підключені до кисню. Експерт порекомендував збільшити в регіоні ковидні ресурси. 25 серпня на 100 тисяч жителів Чернівецької області захворюваність досягла 83 людини. Коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу становить 6,8%. При цьому, рівень госпіталізацій на 100 тисяч жителів – 23,9%.

Експерт додав, що в шести регіонах коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу перевищив 5%. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Сумську, Тернопільську, Чернівецьку та Чернігівську області.

Ці регіони мають найвищий ризик поширення вірусу і втрати контролю над ситуацією. Ганіченко пояснив, що відповідно до рекомендацій ВООЗ можна вважати ситуацію контрольованою, тільки якщо згаданий вище показник не досягає позначки в п'ять відсотків.

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