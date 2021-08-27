Цікавий випадок стався на Рівненщині, де днями на порозі власного будинку раптово народила 17-річна дівчина

Так, 25 серпня о 16.08 з села Губків на лінію "103" надійшов дзвінок від схвильованого чоловіка, який повідомив, що його своячка (молодша сестра дружини), здається, народила дитину. Сталося це біля будинку, де вона живе. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на офіційну Фейсбук-сторінку Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги.

В сім'ї дівчини навіть не здогадувалися, що вона при надії.

"Здається, з сім'ї ніхто не знав про вагітність", - повідомив родич юної породіллі.

За попередньою інформацією, мати виявила свою дочку з новонародженим хлопчиком на порозі будинку і завела всередину. По приїзду бригади медиків, дівчина з хлопчиком перебували в будинку на ліжку. Породілля відмовлялася відповідати на питання медиків і дозволила тільки виміряти собі пульс і тиск.

Після того, як лікарі оцінили стан дитини - поверхневе дихання і синюшність вказували на те, що вона недоношена - було вирішено госпіталізувати маму з малюком в лікарню.

Наразі вони перебувають у Рівненській обласній клінічній лікарні.

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