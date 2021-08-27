Дізнайтеся, яке 28 серпня свято, прикмети і головні заборони дня

28 серпня православні християни святкують велике свято Успіння Божої Матері, коли Божа Матір відійшла на небо до Свого сина Ісуса Христа.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята 28 серпня

Згідно з переказами, за три дні до смерті матері Божої з'явився архангел Гавриїл і попередив її про перехід до життя небесного, яке повинно відбутися зовсім скоро, і на знак підтвердження своєї присутності і правдивості сказаного подарував їй пальмову гілку.

У зазначений день апостоли, які проповідували в різних країнах, чудесним чином зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися і зробити поховання Матері Божої. А сам Ісус Христос у супроводі душ праведників, ангелів і Архангелів зійшов на землю і забрав тіло і душу Богородиці на небеса.

Традиції на першу Пречисту

На Успіння Пресвятої Богородиці прийнято йти до церкви. Там християни зазвичай освячують насіння і колоски пшениці з нового врожаю, адже на цей період припадають жнива.

Крім того, в храмі треба поставити свічку за всіх рідних і близьких, а також помолитися за здоров'я найближчих людей, особливо – дітей.

Головні заборони на свято 28 серпня

Не можна 28 серпня надягати старе або незручне взуття, інакше подальше життя буде затьмарена різними труднощами і проблемами.

Наші предки вважали, що сьогодні не варто ходити босоніж, особливо по покритій росою траві. Вони вірили, що роса є сльозами Пресвятої Богородиці, тому, прогулявшись по ній, можна накликати на себе хворобу і нещастя.

Незаміжньої дівчини вранці на Успіння не можна ні з ким розмовляти. Перед цим вона повинна вмитися студеною водою, тричі примовляючи про себе наступні слова: "Пресвята Богородиця, ти всіх увінчала, сім'ї з'єднуєш, мені допоможи нареченого знайти. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь".



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