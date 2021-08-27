У Києві жінка побила молоду дівчину парасолькою в Т

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у телеграм-каналі.

За словами постраждалої, вона гуляла по торговому центру і зупинилася перед заходом на ескалатор. Жінка разом з чоловіком йшли позаду неї і штовхнули її і сказали: «ти стоїш або йдеш».

Дівчина не відреагувала, але обернулася подивитися на жінку на що почула "що ти дивишся на мене? Що, сказати мені щось хочеш?".

Дівчина відповіла, що дивиться куди їй хочеться.

На ці слова вона підбігла і знову штовхнула дівчину в двері, які обертаються при виході.

Тоді постраждала почала захищалася парасолькою, але це було марно.

Жінка зламала парасольку і вдарила потерпілу залізною палицею від нього.

"Люди стали нервові Ритм життя не під силу кожному потерпіла теж не з ангелів вона флегматично прогулюватися по торговому центру то потрібно було бути уважніше і не заертати увагу тим хто поспішає такі люди дійсно багатьох злять"," Вже загострення почалося", " прикро .. що промеж нас скільки неадекватних людей .. одні амбіції якоїсь міфічної переваги .. а постраждала буде оббивати пороги і все буде марно ..",- пишуть у коментарях українці.

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