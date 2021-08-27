Незважаючи на дискусії про доцільність сезонного переведення годинників, Україна незабаром перейде на зимовий час
У країні, як і раніше, діятиме і "зимовий час", який вважається стандартним для цього регіону, - UTC+2 за міжнародною шкалою, і "літній" - UTC+3.
Як повідомляє Politeka.net, цього разу восени країна повертається на зимовий час.
В останню неділю жовтня 31 числа, вночі о 4 годині, в Україні проводиться переведення годинників на зимовий час - 2021. Стрілки годинника необхідно буде перевести на годину назад. Вважається, що саме зимовий час є природним і стандартним для певної території.
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Багато вчених відзначають, що сезонне переведення годинників провокує розвиток імунних і серцево-судинних захворювань, так як змінює біологічні ритми людини.
У свою чергу любителі перевести стрілки говорять про економію електроенергії: тобто ділова активність людей як би зсувається на більш світлий час доби.
Останнім часом в Україні знову заговорили про необхідність відмови від переведення часу. Восени 2020 року в Раді ініціювали відповідний законопроект.
На початку березня 2021 року парламент підтримав його в першому читанні, однак для прийняття в цілому не вистачило голосів і проект закону відправили на доопрацювання.
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