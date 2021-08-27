В ПриватБанку не помітили, що кредит вже закритий, списавши у клієнтки "зайві" гроші

Про це йдеться в черговій скарзі на роботу ПриватБанку, опублікованій на сайті Мінфіну, передає Politeka.net.

Так, своїм гірким досвідом поділилася українка, розповівши, що після того, як вона закрила кредит в ПриватБанку, її рахунки виявилися заарештованими і, більш того, списали гроші з картки іншого банку. Так, за словами скаржниці, кредит вона закрила в сумі 5138 гривень, а розмір нового стягнення склав - 2858 гривень.

"Вони не помітили що кредит закритий вже. Я поїхала в Міністерство юстиції, там сказали звернутися в ПриватБанк, щоб послав їм відмову про стягнення. У нашому відділенні банку таку відмову не видають і сказали зателефонувати в ПриватБанк в Дніпрі. Я подзвонила, там відповіли, що заявку подадуть. Але потім у мене заарештували на Ощадбанку цю суму, поїхала в Міністерство юстиції, там сказали що провадження ще відкрито, відмови не було, гроші заарештовані, а якщо не прийде відмова, то вони їх повністю знімають собі...", - повідомила клієнтка ПриватБанку.

Жінка додала, що в установі ніяк не можуть правильно оформити цю заяву на відмову і відправити його до Мін'юсту, тому вона закликала "не кредитуватися в ПриватБанку" й бути обачними.

До цього, ми розповідали, що власникам кредиток ПриватБанку можуть поміняти PIN-код без їх відома. За словами одного з клієнтів, проблема виникла з зарплатною карткою. На ній двічі оновився PIN-код протягом декількох днів.

У банку підтвердили, що зміна коду проводиться автоматично, але при цьому запевнили, що відправили на вказаний при оформленні карти номер телефону повідомлення про зміну.

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