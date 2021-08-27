28 серпня християни східного обряду відзначають Успіння Пресвятої Богородиці, або першу Пречисту
У цей день в Україні приємна погода-м'яке сонце і невелика хмарність.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Температура повітря в цей день складе + 20-26 °С, на заході + 18-22 градуси, в східних областях, південній частині, в Дніпрі з районами буде вище – 25-30 градусів тепла.
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Найближчої ночі дощі пройдуть на Буковині, Волині, Рівненській, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
У суботу опади повсюдно в Україні малоймовірні.
У неділю, 29 серпня, на Горіховий спас дощі очікуються у західних, північних та частині центральних областей.
Нагадаємо, яблучний, медовий і Горіховий спас українці відзначають в серпні.
Відомо, що протягом кожного з цих свят вшановується пам'ять Господа, освячуються однойменні продукти і накривається святковий стіл.
Медовий спас щорічно відзначається 14 серпня.
Яблучний Спас - 19 числа, в день Преображення Господнього.
Горіховий спас під кінець місяця, 29 серпня.
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