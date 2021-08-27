28 серпня християни східного обряду відзначають Успіння Пресвятої Богородиці, або першу Пречисту

У цей день в Україні приємна погода-м'яке сонце і невелика хмарність.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря в цей день складе + 20-26 °С, на заході + 18-22 градуси, в східних областях, південній частині, в Дніпрі з районами буде вище – 25-30 градусів тепла.

Найближчої ночі дощі пройдуть на Буковині, Волині, Рівненській, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

У суботу опади повсюдно в Україні малоймовірні.

У неділю, 29 серпня, на Горіховий спас дощі очікуються у західних, північних та частині центральних областей.

Нагадаємо, яблучний, медовий і Горіховий спас українці відзначають в серпні.

Відомо, що протягом кожного з цих свят вшановується пам'ять Господа, освячуються однойменні продукти і накривається святковий стіл.

Медовий спас щорічно відзначається 14 серпня.

Яблучний Спас - 19 числа, в день Преображення Господнього.

Горіховий спас під кінець місяця, 29 серпня.

До слова про погоду у вересні 2021, українців попередили, до чого готуватися:»Температура повітря..."

Як повідомляла Politeka раніше, погода різко зіпсується, осінь вже на порозі: в яких областях опуститься температура

Також Politeka писала, що святкування Івана Купала обернулося нещастям для українця.