Пішов у вічність художник В'ячеслав Михайлович Юрченко, ім'я якого відоме за межами України
В'ячеслав Юрченко - був не тільки художником, але ще і проектувальником архітектури, займався промисловим дизайном, куванням, литтям, вітражами, мозаїкою, графікою.
Про це повідомило видання Vgorode.
Життя і творча біографія художника пов'язані здебільшого з двома найбільшими містами України – Харковом і Дніпром. У першому він народився і отримав професійну художню освіту в прославленому Харківському художньо-промисловому інституті, навчання в якому стало однією з відправних точок для різнобічного таланту.
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Лише кілька тижнів тому - 29 липня 2021 року йому виповнилося 75 років. Своє 70-річчя він відзначав у художньому музеї в Дніпрі. Там якраз була його виставка живопису, акварелі та оригінальної графіки.
Користувачі мережі висловлюють своє співчуття і слова підтримки сім'ї художника: "Як шкода","Земля пухом талановитій людині", " який жах... Творець неповторного художнього світу і прекрасна людина... Дуже несправедливо...", "Дуже шкода".
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