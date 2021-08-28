Пішов у вічність художник В'ячеслав Михайлович Юрченко, ім'я якого відоме за межами України

В'ячеслав Юрченко - був не тільки художником, але ще і проектувальником архітектури, займався промисловим дизайном, куванням, литтям, вітражами, мозаїкою, графікою.

Про це повідомило видання Vgorode.

Життя і творча біографія художника пов'язані здебільшого з двома найбільшими містами України – Харковом і Дніпром. У першому він народився і отримав професійну художню освіту в прославленому Харківському художньо-промисловому інституті, навчання в якому стало однією з відправних точок для різнобічного таланту.

Лише кілька тижнів тому - 29 липня 2021 року йому виповнилося 75 років. Своє 70-річчя він відзначав у художньому музеї в Дніпрі. Там якраз була його виставка живопису, акварелі та оригінальної графіки.

Користувачі мережі висловлюють своє співчуття і слова підтримки сім'ї художника: "Як шкода","Земля пухом талановитій людині", " який жах... Творець неповторного художнього світу і прекрасна людина... Дуже несправедливо...", "Дуже шкода".

Нагадаємо, що помер найстаріший югославський, хорватський актор і театральний режисер Міше Мартинович.

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