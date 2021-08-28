На що потрібно звернути увагу

Магнітні бурі, або геомагнітні коливання можуть тривати кілька днів поспіль і негативно впливати на самопочуття людей

Після насиченого "сонячними сплесками" серпня вересень здасться більш-менш спокійним, але це не означає, що ніякої магнітної активності не буде зовсім.

Як прогнозує Лабораторія рентгенівської астрономії сонця ФІАН, 2-3 вересня очікується підвищена магнітна активність, а п'ятниця, 3 вересня, буде непростим днем для метеозалежних людей.

Наступні піки сонячної активності припадуть на 11-12 вересня, але рівня магнітної бурі вони не досягнуть.

Лікарі попереджають українців і радять, як впорається з ударом магнітної бурі. Перше, що реагує – голова і нервова система. Найчастіше можуть з'явитися головні болі або будь-які інші больові розлади, тому що вони всі реалізуються нервовою системою: можуть хворіти коліна, поперек. Також може порушитися серцево-судинна система: піднятися тиск, статися інфаркт та інсульт.

Для того, щоб було легше пережити геомагнітні коливання, потрібно, в першу чергу, забезпечити собі правильний сон, знизити фізичну активність, багато гуляти на свіжому повітрі та виключити з раціону дуже жирну й солону їжу, а також алкоголь з кофеїном.

Нагадаємо, магнітна буря мучитиме українців кілька днів наприкінці серпня

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