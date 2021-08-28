У Рівненській області 17-річна дівчина приховала вагітність від рідних і народила у вуличному туалеті.

Про це повідомляє «Обозреватель».

Дитину забрали в реанімацію обласної лікарні. Мати звуть Олена, а її новонароджений син виявився недоношеним. У день народження дитини Олена і її мати приїхали в село Губків до своєї сестри і її чоловіка. Сама Олена з матір'ю живуть у сусідній Соснівці.

Пологи пройшли раптово. Олена поскаржилася на біль у животі і втекла в туалет. Чоловік сестри Ярослав помітив, що вона народила дитину і викликав швидку. Мати породіллі укутала новонародженого разом з пуповиною в кофту, а потім занесла в будинок.

У малюка виявилися серйозні проблеми, і лікарі виходжують його. Відомо, що батько юної породіллі Андрій - агресивна людина, яка б'є дружину і дочку, а також випиває. Місцеві жителі розповіли і про агресивність Олени та її брата.

Новоспечена мама навчається на кондитера в місцевому ПТУ. Батьком новонародженого дівчина назвала 25 - річного Івана-кума родини сестри. Хлопець ховається від сім'ї Олени. Він вимагає зробити тест ДНК, щоб встановити батьківство дитини. Стан дитини лікарі оцінюють, як важкий. У нього виявили ураження мозку. При цьому, дитина реагує на лікування. Лікарі сподіваються, що їм вдасться врятувати новонародженого.

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