До чого готуватися

Газопостачальні компанії оприлюднили на своїх сайтах місячні тарифи на газ для населення

У вересні ціни зросли, проте річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигіднішими.

Газопостачальна компанія Нафтогаз України як постачальник "останньої надії" теж підвищили ціни. Ціни постачальників газу оприлюднив портал Газправда.

Так, Нафтогаз України підвищив на 22 коп до 12 грн ціну одного кубометра природного газу для побутових споживачів. Він обслуговує 600 000 клієнтів у Донецькій, Херсонській, Полтавській областях, у містах Кременець (Тернопільська область), Мелітополі та Мелітопольському районі (Запорізька область), Коростишеві та Коростишівському районі (Житомирська область), Шепетівці (Хмельницька область).

Ціни, які компанії пропонують на вересень, іноді досягають 20 гривень за кубометр. Найдорожчі тарифи за кубометр газу у кількох постачальників: "Київгазенерджи" - 19,80 гривень, "Черкаси газзбут" - 16,76 гривень і "Умань газзбут" - 16,78 гривень.

Базові річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр. Більшість компаній встановили річні ціни до 9 гривень.

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