Сім'я юної Олени Р. з села Соснове Рівненської області навіть не здогадувалася про те, що дівчина вагітна

Інцидент стався 25 серпня в селі Губків, куди майбутня породілля з мамою приїхали в гості до родичів. На місце викликали "швидку допомогу". Медики, оглянувши дитину, прийшли до висновку, що хлопчик народився недоношеним (пізніше з'ясувалося, що Олена народила на 8 місяці) і було прийнято рішення терміново госпіталізувати малюка в лікарню.

Згодом з'явилися подробиці про породіллю і її сім'ю. Учасники події розповіли в сюжеті "ТСН", що Олена, поскаржившись на болі в животі, пішла на вулицю в туалет. Там дівчина раптово народила хлопчика, ледве встигнувши його зловити.

"Дочка народила в туалеті, але зловила дитину. Добре, що зловила, я в шоці", — каже батько породіллі Андрій, який на початку року розлучився з її матір'ю.

"Болить живіт, каже зараз прийду, пішла. Потім подзвонила, каже: "Мам, вийдіть, - згадує Галина, - Вона зловила дитину, обійняла, замотала в кофту".

Про сім'ю Олени ходить погана слава. Голова сімейства зловживає алкголем і часто піднімає руку на дружину, дістається й доньці. Сама Олена теж не раз проявляла агресію. Односельці розповідають, як вона одного разу увігнала однокласниці голку в спину, щоб помститися.

Новоспечена матуся вчиться в ПТУ на кондитера. Дівчина зізналася, що батьком її малюка нібито є кум старшої сестри Іван. Зараз він ховається від рідних Олени і вимагає зробити тест ДНК. Мати породіллі зазначає, що знала, що та зустрічалася з хлопцем на 9 років старше. Той обіцяв одружитися, а тепер нібито сумнівається в батьківстві.

Новонародженого з Березівської райлікарні у важкому стані з переохолодженням і ураженням нервової системи доставили в реанімацію в Києві. За словами медиків, мозок дитини живий, на лікування вона реагує, а, значить, є шанс на відновлення.

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