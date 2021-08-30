В Івано-Франківській області затримали трьох підлітків

На Прикарпатті невідомі пошкодили могили на кладовищі, повідомляє Фейсбук-портал поліції Івано-Франківської області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці змогли розшукати підозрюваних у злочині - ними виявилися троє неповнолітніх місцевих жителів віком 13 і 14 років.

На їхньому телефоні були знайдені фотографії в моменті наруги над могилами.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 297.

"Карати за таке. Щоб знали як це робити і батьків теж карати за виховання такого" чада"", "ці підлітки вже добре усвідомлюють що роблять, тому що батьки з дитинства вчать що чуже ламати не можна, тим більше могили, це взагалі шок.... Батьків до відповідальності і тих малолітніх злочинців!!!", "До чого дожилися на кладовищі розважаємося", - обурені українці в мережі.

Нагадаємо, що нещодавно підлітки влаштували " вечірку "на кладовищі, відео:" залізла на хрест і..".

Як Politeka писала, що комунальники влаштували "бізнес" у Києві: 6 тисяч доларів за місце на кладовищі.

Також Politeka повідомляла, що після потопу в Одесі знайшли справжнє кладовище вихованців, кадри.