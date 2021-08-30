Постачальники газу оприлюднили тарифи на вересень

Як відомо, українські користувачі з 1 травня 2021 року можуть вибрати річний тариф і не хвилюватися з приводу щомісячних змін цін на блакитне паливо. В середньому, вартість палива в річних тарифах різних компаній склала близько 8 гривень за кубометр.

Ті ж, хто цього не зробив, стикається з такою ситуацією, що тариф на газ щомісяця зростає.

У вересні більше все доведеться платити тим. Хто користується послугами наступних компаній "ТАС енергія" — 20,96 грн/кубометр, "Київгаз" — 19,8 грн/куб, "Кременчукгаз Трейдинг" — 19,1 грн/куб, "Львівенергозбут" - 19,78 грн/куб.

А ось найнижчі тарифи на вересень встановили "Агросинтез Трейдинг" — 7,80 грн/куб (за умови переходу на річний тариф); "Євода Трейд" — 7,88 грн/куб (річний тариф); "Черкасигаз збут" — 7,89 грн/куб (річний тариф); "Уманьгаз збут" — 7,89/куб (річний тариф); "Нафтогаз України" - 7,96 грн за кубометр (річний тариф).

Користуватися місячними, а не річним тарифом все ще вигідно клієнтам п'яти газових компаній: «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» — 9,35 грн за кубометр (річний тариф — 13,50 грн), «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» — 13,40 грн/куб (річний тариф — 13,50 грн), «Галнафтогаз» — 7,99 грн/куб (річний тариф — 10,99 грн), «Стрыйнафтогаз» — 7,99 грн/куб (річний — 11,99 грн), «Маргаз» — 8,79 грн/куб (річний — 9,75 грн).

Зазначимо, в Україні більш ніж за пів року зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також Полтавській – на 21,2% і Кіровоградській-на 16,4%.

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