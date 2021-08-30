Українцям нагадали, в яких випадках вони не зможуть претендувати на субсидії

За останніми даними, близько 4,6 мільйона українців цього року подали заявки на отримання субсидій, повідомляється в матеріалі РБК-Україна. Як відомо, подати таку заяву можна в будь-який момент, а якщо державна допомога буде призначена не з початку опалювального сезону, а в проміжний період, то при її розрахунку будуть враховуватися доходи за два попередні квартали.

Раніше повідомлялося, що вже цього року українських одержувачів субсидій чекають масові перевірки. Однак поки уряд вирішив відкласти цей захід. Зараз перевірки перенесені на початок наступного року.

Також важливо пам'ятати про фактори, через які людині можуть відмовити в отриманні субсидії.

Так, не допомогу від держави не можна розраховувати, якщо:

* площа вашої квартири більше 130 кв. м;

* площа приватного будинку перевищує 230 кв. м;

* у вас є рахунок у банку на суму понад 100 тисяч гривень;

· у вас є автомобіль, куплений менше 5 років тому;

* якщо ви За останній рік придбали квартиру або автомобіль.

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