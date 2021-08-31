Досягнення українця вже увійшло в українську історію
Швейцар Микола Панченко працює в ресторані з 2007 року. За цей час він встиг повторити гасло: «Слава Україні! Героям слава» більше 1 мільйона разів.
Про це повідомила прес-служба ресторану Криївка.
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30 серпня 2021 року на Площі Ринок у Львові досягнення Миколи внесли до Книги рекордів України. Рекорд потрапив у категорію «Державність». Кількість виголошених гасел підрахували завдяки статистиці відвідуваності ресторану.
За словами Миколи Панченка, він дуже любить спілкування з людьми. Так, він має на меті покращити свій результат і через рік, у 15 річницю з дня заснування ресторану, сказати гасло «Слава Україні! Героям слава» вже 2 мільйони разів.
«У далекому 2007 році гасло «Слава Україні!» був мало вживаний місцевими жителями, а гості і туристи взагалі не знали його або боялися це говорити. Нарешті, в 2018 році це гасло стало офіційним привітанням Збройних сил України», - йдеться в повідомленні мережі концептуальних авторських ресторанів !FEST.
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