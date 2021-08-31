У колясці перебувала маленька дитина, яка не розуміла, що відбувається

П'яний батько з маленькою дитиною в колясці вирішив прокатати малюка "з вітерцем". Це сталося в одному з кафе Запоріжжя. Він поїхав коляскою між столиками і стільцями кафе, де влетів в один з них.

Про це повідомило місцеве видання its_zp.

Подію на камеру зняли очевидці. На кадрах видно, як чоловік на швидкості мчить з коляскою з дитиною, маневруючи між столиками кафе. У якийсь момент він втрачає контроль, і коляска влітає в один зі стільців.

Одна з очевидців розповіла, коли чоловік влетів у стіл коляскою з малятком, дівчинка дуже плакала.

"Ми його зупинили, стали викликати поліцію, потім підбігла мама з ще однією дитиною, трохи старше, і вихопила коляску. "Я запитала, це батько?". Вона сказала: "Так. Він п'яний, тому так поводиться", і швидко пішла. Дуже шкода дітей", - зазначила свідок того, що сталося.

Користувачі Мережі під відео залишили безліч гнівних коментарів. Деякі з них зажадали покарати горе-батька, інші стверджували, що таким людям не можна довіряти дітей.

Нагадаємо, що чоловік з вітерцем покатав на самокаті доньку, рухаючись по зустрічній.

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