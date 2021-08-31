У Державній прикордонній службі України повідомили про обмеження, які почнуть діяти з 1 вересня

Так, на територію України буде заборонений в'їзд автомобілям з Придністровського регіону Молдови на номерах так званої "республіки". Потрапити зможуть тільки ті, у кого номери будуть узгодженого зразка або нейтральними, повідомляти прес-служба відомства.

Замкнений вводиться відповідно до доручення Кабінету Міністрів України та ноти Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що Україна пообіцяла Молдові не пропускати автомобілі з номерами Придністров'я ще в лютому поточного року. Спочатку заборона повинна була введена з 1 квітня 2020 року. Однак після термін був відкладений до 15 січня 2021 року на прохання молдавської сторони. У середині січня уряд Молдови знову попросив Україну відкласти вступ рішення в силу, щоб провести додаткову кампанію з інформування жителів Придністров'я про необхідність дотримуватися правил.

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