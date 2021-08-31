Під Києвом у селі Святопетровское зникла 15-річна дівчина, яку оголосили в розшук

30 серпня близько 10: 00 години ранку Віра Фесюк пішла гуляти. Вона вийшла з Центру реабілітації дітей "Отчий Дім" і більше не повернулася. Зараз місцезнаходження дівчини невідомо.

Про це повідомив відділ поліції №1 (м. Вишневе) Бучанського районного управління.

Як уточнили в поліції, Віра вже пропадала і раніше.

За інформацією Національної поліції Київської області, на вигляд зниклій дівчинці 15 років, зріст 164 см, середньої статури, обличчя овальне, очі сіро-зелені, довге темно-русяве волосся. У день зникнення була одягнена в спортивну зелену кофту, сірі джинси, чорні кросівки.

У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження дівчини, прохання телефонувати спецлінії поліції "102".

Варто відзначити, що в Україні щорічно пропадають близько 14 тисяч дітей. Але, згідно з офіційною статистикою, в 97% випадків дітей знаходять в першу ж добу. У разі зникнення дитини потрібно терміново звертатися в поліцію.

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