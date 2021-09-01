В Україні на чверть зріс показник середньої пенсії за останні півтора року і досяг у серпні позначки в 3866 грн., проти січневого в 3082 грн.
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.
У прес-службі Міністерства підкреслили, що зростання допомогла забезпечити комплексна програма, спрямована на підвищення виплат. Її основна мета-підвищення мінімальної пенсії.
За даними відомства, на початку 2020 року, чотири мільйони українських пенсіонерів отримували менше двох тисяч гривень. Зараз пенсію вдалося підвищити для 2,3 млн. цих людей, а до 2022 року обіцяють підняти її і для інших.
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У Мінсоцполітики також запропонували в 2022 році поширити програму щомісячних доплат на пенсіонерів, яким виповнилося від 70 до 75 років. В результаті додаткову допомогу отримають 1,5 мільйона українців.
Зазначимо, що 1 січня 2022 року планують підвищити виплати для ліквідаторів аварії Чорнобильської АЕС. На 1 березня готують індексацію компенсаційних виплат і пенсій для всіх українців, яким виповнилося понад 75 років. 1 липня, а також 1 грудня відбудеться перерахунок виплат, викликаний підвищенням показників прожиткового мінімуму. 1 жовтня має відбутися ще один перерахунок мінімальної пенсії, викликаний підвищенням мінімальної зарплати.
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