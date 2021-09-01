У Київській області в селі Мар'янівка, чоловік вирішив помститися боржнику, підклавши йому відро, наповнене цвяхами і вибухівкою.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції в Київській області.

За даними правоохоронців, в село до батька проїхала житель Києва п'ятдесяти років. Біля вхідних дверей до будинку батька киянин виявив пластикове відро, а також близько десяти листівок, на яких було написано: "Миколо! Треба віддавати борги!».

Листівки хтось розкидав по двору. Приїжджий син вирішив дізнатися, що знаходиться у відрі і нагнувся, але в цей момент воно вибухнуло. У вибуху чоловік травмував ліве око і ноги.

Прибулі на місце правоохоронці з'ясували, що у відрі, крім вибухівки, знаходилися цвяхи, а також інші металеві предмети. Злочинець використовував їх, щоб домогтися більшого збитку від вибуху.

За підозрою у злочині затримали жителя Києва 26 років. Відомо, що він народився в Полтавській області. Раніше його вже притягували до відповідальності за статтею «грабіж». За попередньою інформацією, затриманий скоїв злочин через давній фінансовий конфлікт з потерпілим. Затриманого звинувачують у вимаганні, йому загрожує від 5 до 10 років в'язниці, а також конфіскація майна.

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