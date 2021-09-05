Киянам стали приходити платіжки з боргами за два минулих опалювальних сезони

З'ясувалося, що в "Київтеплоенерго" переглянули суми, тому що в червні змінилася методика розрахунків, пише "Сьогодні".

"Перерахунок так званий. У травні 4000 грн зверху і в червні 1200 грн. Ось такі суми мені прийшли влітку. Це прийшло не тільки мені, всім. 1000, 900, 700 - але буквально всім. І навіть тим, у кого є лічильники", – поділилася киянка Олена, яка опинилася серед тих, кому "пощастило" отримати таку платіжку.

У "Київтеплоенерго" пояснили, що подібним чином перерахунок зробили в 1,5 тис. будинках, в яких одна частина квартир забезпечена лічильниками, а інша ні. Перерахунок плати за тепло торкнувся місць загального користування - під'їздів, підвалів та горищ. Зазначається, що в таких будинках частина споживачів отримала донарахування у бік збільшення, а якійсь частині - відкоригували у бік зменшення. Оскільки загальний обсяг спожитого тепла по кожному з будинків залишається незмінним - відбувся перерозподіл.

Нагадаємо, українців попередили про подорожчання комуналки з настанням холодів. Так як тарифи на газ повністю залежать від політики газопостачальника, і вже поступово змінюються в бік підвищення, то і вартість опалення та гарячого водопостачання буде йти вгору. В уряді кажуть, що вже за підсумками поточного року суми в платіжках стануть на 33% більше, а на думку експертів на всі 40%.



Раніше повідомлялося, спочатку подорожчає вода та опалення: як зміняться ціни на комуналку в Україні з приходом холодів

Також, українців попередили, як будуть відключати від комунальних послуг: "якщо протягом 3 місяців..."

Politeka розповідала, що розмір субсидій зменшиться, Кабмін скасував важливу пільгу: що тепер буде з виплатами