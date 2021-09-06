Дізнайтеся, яке 7 вересня свято, прикмети і головні заборони дня
Християни відзначають день святого Тіта, апостола з 70, який хоча і був раніше язичником, прийняв хрещення від апостола Павла і став його найближчим учнем.
Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.
Історія свята 7 вересня
Біда наздогнала 65-річну Ларису Доліну, її колеги розміщують кадри зі співачкою: "Я вас дуже прошу..."
Хіменес-Браво зізнався в сильних почуттях до екс-учасниці й судді "Майстер Шеф": "Боже мій..."
Мішина прийшла на лінійку до сина в мікро-топі і показала животик, Еллерт не змовчав: "Ганьба"
Біда з Анною Богдан, "Холостяк" Заливако вжив екстрених заходів: "Беріть на замітку..."
Ксенія Мішина та Еллерт не змогли приховати правду про свої стосунки, Мережа кипить: "Саша, навіщо ці ігри"
Преподобний Тіт Чудотворець з юних років присвятив себе чернечому життю. Подвизався він в ІХ столітті в Студійському монастирі поблизу Константинополя.
Постницькими подвигами, чистотою життя і лагідною вдачею преподобний Тіт заслужив загальну любов братії і на їх прохання був висвячений у пресвітера.
Гаряча віра спонукала преподобного мужньо відстоювати православне шанування ікон під час іконоборчих гонінь. За доброчесне життя він удостоївся від Бога дару чудотворення. Святий відійшов до Господа в глибокій старості.
Традиції 7 вересня
За традицією, люди вставали дуже рано, щоб зібрати в лісі якомога більше грибів. При цьому вірили, що на Тіта в заростях можна зустріти міфічних істот, що уособлюють сили природи і духів лісу.
На Тіта Листопада на світанку потрібно було покласти в баночку або іншу ємність чайний гриб і нашептати на нього свою мрію. Вірили, що тоді бажання неодмінно збудеться та принесе вдачу.
Що не можна робити 7 вересня
Ні в якому разі не можна було займатися будівництвом - в іншому випадку підвищувалися ризики травмування та проблем зі здоров'ям, а сама споруда могла незабаром впасти.
Не слід втручатися в зовнішність. Наші предки вірили: якщо 7 вересня проводити глибокі косметичні процедури, фарбувати або стригти волосся, в цілому експериментувати з образом, можна відвернути від себе удачу.
Прикмети 7 вересня
- Рясний урожай грибів на Тіта обіцяв затяжну зиму;
- Якщо намолоти багато зерна, то можна закликати сувору зиму.
Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.
Як повідомляла Politeka, Потужна молитва про дітей: як захистити найдорожчих від пристріту і нещастя.
Також Politeka писала, як каратимуть священиків за церковні правопорушення: затверджено документ.