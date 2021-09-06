Дізнайтеся, яке 7 вересня свято, прикмети і головні заборони дня

Християни відзначають день святого Тіта, апостола з 70, який хоча і був раніше язичником, прийняв хрещення від апостола Павла і став його найближчим учнем.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята 7 вересня

Преподобний Тіт Чудотворець з юних років присвятив себе чернечому життю. Подвизався він в ІХ столітті в Студійському монастирі поблизу Константинополя.

Постницькими подвигами, чистотою життя і лагідною вдачею преподобний Тіт заслужив загальну любов братії і на їх прохання був висвячений у пресвітера.

Гаряча віра спонукала преподобного мужньо відстоювати православне шанування ікон під час іконоборчих гонінь. За доброчесне життя він удостоївся від Бога дару чудотворення. Святий відійшов до Господа в глибокій старості.

Традиції 7 вересня

За традицією, люди вставали дуже рано, щоб зібрати в лісі якомога більше грибів. При цьому вірили, що на Тіта в заростях можна зустріти міфічних істот, що уособлюють сили природи і духів лісу.

На Тіта Листопада на світанку потрібно було покласти в баночку або іншу ємність чайний гриб і нашептати на нього свою мрію. Вірили, що тоді бажання неодмінно збудеться та принесе вдачу.



Що не можна робити 7 вересня

Ні в якому разі не можна було займатися будівництвом - в іншому випадку підвищувалися ризики травмування та проблем зі здоров'ям, а сама споруда могла незабаром впасти.

Не слід втручатися в зовнішність. Наші предки вірили: якщо 7 вересня проводити глибокі косметичні процедури, фарбувати або стригти волосся, в цілому експериментувати з образом, можна відвернути від себе удачу.

Прикмети 7 вересня

Рясний урожай грибів на Тіта обіцяв затяжну зиму;

Якщо намолоти багато зерна, то можна закликати сувору зиму.

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