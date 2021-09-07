ПриватБанк залишив людину без засобів до існування в чужій країні

Нова скарга на роботу Приватбанку опублікована на сайті Мінфіну у відповідному розділі, передає Politeka.net.

За словами користувачки мережі, її подруга, іноземка, прилетіла до неї в гості в Україну. При спробі зняти в банкоматі ПриватБанку 11 000 гривень (з картки іншого банку, іноземного), той не просто заблокував картку, а учнітожіл її.

"Банкомат забрав цю картку "через безпеку", мовляв, і, судячи з усього, автоматично знищив. При дзвінку на гарячу лінію, оператор сказала «Ну, нехай летить в свою країну, там її банк їй нову випустить». І ось у мене одне питання: за які гроші їй летіти в свою країну, якщо ви знищили її доступ до цих грошей, і взагалі що це за маячня? Блокувати, просто не видавати гроші не пробували? Для довідки, зняти вона намагалася 11,000 грн, це навіть не велика сума", - йдеться у скарзі.

Співробітники ПриватБанку пояснили, що відбувається:

"Банк ні в якому разі не бажає навмисно створити незручності власнику картки. У даній ситуації необхідність перевипуску карти продиктована заходами безпеки. Адже ідентифікувати клієнта, як власника даної картки може тільки банк, який її видав".

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