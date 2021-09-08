Гороскоп на вересень 2021 розповість про знаки зодіаку, яким потрібно бути особливо уважними в цьому місяці

Чотирьом знакам Зодіаку буде несолодко, їх чекають проблеми і негаразди в різних життєвих сферах.

Астрологи видання Kolezanka назвали чотири знаки, яких чекають великі розчарування цієї осені.

Лев

Всі побудовані плани раптово обрушаться як міраж. Левам потрібно заново шукати свою внутрішню мотивацію, щоб повернутися до свого звичайного ритму життя. Цей період не триватиме вічно.

Терези

Представники цього знака відчують невпевненість, як жити далі. Майбутнє для них невизначене, тому кожен крок здається лякаючим і вкрай небезпечним. Терезам потрібно почати все з нуля і будуть готові до нового життя.

Стрілець

Найближчим часом у Стрільця будуть проблеми у відносинах. Незрозумілі ситуації, конфлікти, упущення - все це може стати джерелом глибокого невдоволення. Для вирішення цієї проблеми їм знадобитися заспокоїтися.

Козоріг

Запальні Козероги ризикують стати справжнім епіцентром конфлікту. На будь-яку критику вони дадуть відповідь агресією. Більш того, більшість спірних ситуацій будуть відбуватися на роботі. Їм необхідно бути обережними і уникати сварок з керівництвом.

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