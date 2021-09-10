Українці зможуть отримати виплату розміром в 10 пенсій відразу ж після виходу на заслужений відпочинок

Як пише Politeka.net з посиланням на прес-службу Пенсійного Фонду, така виплата світить педагогам, які йдуть на пенсію за віком. У законі є норма, яка дає право працівникам педагогічної сфери отримати матеріальну допомогу в розмірі 10 пенсій. Гроші виплачують при оформленні пенсії за віком – в 60-65 років.

Нагадаємо, що згідно з новими законами, в 2021 році в 60 років на пенсію зможуть вийти ті люди, які відпрацювали не менше 28 років.

У Пенсійному фонді уточнили, що допомогу можна отримати за певних умов. По-перше, на момент досягнення пенсійного віку людина повинна працювати в освітньому закладі, робота в якому дає право на таку виплату. По-друге, стаж роботи теж враховується виключно в тих установах, які дають право на таку допомогу.

Додамо, що розмір допомоги розраховується з урахуванням всього страхового стажу, а також суми, яка відраховувалася до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що пенсіонерів в Україні очікують додаткові виплати: "понад 5500 грн...".

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