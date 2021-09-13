Перехід із зеленої зони в жовту може відбутися в найближчі дні

Зокрема, карантин в Україні можуть посилити вже на цьому тижні і у країни є ймовірність увійти в "жовту" зону обмежень.

Таке попередження зробив провідний експерт МОЗ у боротьбі з коронавірусом Сергій Дубров на каналі "Україна 24".

Не виключено, що цього тижня країна дійсно перейде в жовту зону карантину, адже вже більшість регіонів за статистичними показниками відповідають кольору жовтої зони.

За словами лікаря, зараз весь світ переживає нову хвилю COVID - 19 і Україна не виняток. Дубров зазначає, що в країні недостатньо вакцинованих людей, щоб говорити про колективний імунітет.

Лікар Сергій Дубров зазначає, якщо порівнювати з попередньою хвилею, то зростання є трохи повільніше. Це швидше за все пов'язано з вакцинацією, з тим, що певна кількість людей перехворіла.

При цьому переважна більшість хворих мають інфікування мутованим "Дельта"-штамом.

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