З початку року значно підвищилися ціни не проїзд

Про це стало відомо з опублікованих даних Держстату, пише Politeka.net. Так, Держслужба статистики оприлюднила інформацію про середні споживчі ціни на товари та послуги з січня по серпень цього року.

В результаті з'ясувалося, на скільки зросли ціни на проїзд. Зокрема, найвища ціна в Івано-Франківській області тут вартість підскочила відразу на 66,7% з 6 до 10 гривень.

Далі йде Львівська область з підвищенням на 42,9% з 7 до 10 гривень, і Донецька - з підвищенням на 39,5% - з 6,8 до 9,5 грн.

Найбільше підвищення було у Вінницькому регіоні - на 85,6% - з 4,4 до 8 грн.

У столиці ж ціна взагалі не змінилася і залишилася на рівні 8 грн. Не було подорожчання також у Сумській 4 грн, Волинській 4 грн, Одеській 5 грн, Чернігівській 5,5 грн та інших областях.

Невелике подорожчання відзначено в Херсонській - на 22,4% - з 2,5 до 3,1 грн, в Миколаївській - на 20% - з 5 до 6 грн, і Дніпропетровській областях - на 25,8 - з 4,8 до 6 грн.

Дані по Закарпатській області відсутні.

Загалом в Україні підвищився проїзд на 24,7%.

Зазначимо, що на початку вересня в Одеській області попередили про підвищення проїзду. Так, з 15 вересня проїзд у маршрутках, які курсують містом буде 10, а в деяких і 11 гривень.

Нагадаємо, що українців готують до нового цінового удару, які продукти знову подорожчають

Як повідомляла Politeka, дірява маршрутка розвозить пасажирів по Харкову, фото

Також Politeka писала, підвищення зарплат, в Кабміні розкрили кому і на скільки