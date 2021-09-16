Двоє туристів загинули на привалі в Закарпатській області через вибух снаряда, який зберігався там з Першої світової війни.

Таку попередню версію озвучили у прес-службі поліції.

На місце події прибули слідчі та рятувальники. Правоохоронці попередньо встановили, що на місце трагедії приїхали туристи з Івано-Франківської області. В цілому їх було дванадцять. Серед туристів також були присутні дві маленькі дитини двох і п'яти років, відповідно.

У місці відпочинку група людей встановила намети і приступила до розведення багаття. Практично відразу, як багаття розгорілося, в місці його розташування стався вибух. У поліції повідомили, що п'ятьох туристів забрали в лікарню з різними травмами, а також контузією.

При цьому, малюки від вибуху не постраждали. Правоохоронці розповіли, що на місці загибелі туристів проходила Лінія Арпада. На місці трагедії слідчі знайшли вибоїну, яку залишив вибух. Також там знайшли залишки іржавого снаряда.

За даними правоохоронців, він схожий на ті, яким користувалися в Першу світову війну. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Розслідування ведеться відповідно до статті»умисне вбивство". Зараз поліцейські призначили експертизи, які дозволять з'ясувати, яким чином сталася трагедія.

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