В обмінних пунктах в Україні не приймають долари з пошкодженнями. У НБУ розкрили, коли можна обміняти гроші

В обмінниках відмовляються міняти валюту пошкодженнями, плямами або потертостями. Також складно обміняти 100 доларів 1993 року, адже прилад валют розпізнає їх як фальшиву.

Однак в банках такі гроші прийняти зобов'язані, але потрібно заплатити комісію в розмірі 30%.

За інформацією НБУ, банки і обмінники зобов'язані приймати долари, незважаючи на їх Рік випуску, якщо вони вважаються в США дійсними. Примітно, що в Штатах приймаються всі купюри, випущені після 1914-го.

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Українці ж багато разів стикалися з тим, що їм відмовляли. Людям пропонують відправити купюру, випущену до 1996 року, в іноземний банк для обміну і заплатити комісію

У НБУ розповіли, що долари повинні прийматися, попри невеликі потертості, невеликі написи (площа до 200 мм), до трьох плям (до 5 мм кожна), надриви (до 3 мм), прокол (до 1 мм).

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При цьому кожен касир сам вирішує, яку купюру можна обміняти.

Якщо ж людині відмовили, то можна попросити банк відправити купюру в банк-кореспондент за кордон для обміну (інкасо). Послуга може коштувати від 10 до 30%.

Купюра, яку можуть не обміняти, але відправити на інкасо:

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