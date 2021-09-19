Жителів країни чекають відразу два періоди з затяжними вихідними, втім, не без відпрацювань

Кабінет міністрів схвалив розпорядження "Про перенесення робочих днів у 2022 році". На 8 березня і День Конституції буде по чотири вихідних поспіль. Про це йшлося під час прямої трансляціі одного із засідань уряду.

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Так, довгі вихідні чекають українців на Міжнародний жіночий день, 8 березня, і День Конституції, 28 червня, так як обидва ці свята випадають на вівторок. Понеділок перед ними теж оголошений вихідним, відповідно, громадяни відпочиватимуть чотири дні поспіль. У першому випадку - 5, 6, 7, 8 березня, а в другому - 25, 26, 27, 28 червня. Відпрацьовувати доведеться по суботах, які будуть на цьому ж тижні - 12 березня і 2 липня.

Решта святкових днів відбуватимуться за графіком - без перенесення і відпрацювань.

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Нагадаємо, також влітку 2022 року вперше в нашій країні відзначатимуть нове свято - День української державності. Його призначили на 28 липня, і цей день оголошений офіційним вихідним. Дата обрана неспроста. 28 липня також відзначається День Хрещення Київської Русі-України.

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