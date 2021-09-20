НП сталася з поїздом "Укрзалізниці"
Через підмив ґрунту поїзд №118 Чернівці-Київ змінив маршрут, повідомляє прес-центр Укрзалізниці.
"У районі карстових печер на перегоні Новоселиця - Мамалига через підмив грунту стався провал в земляному полотні. Відновлювальні роботи вже ведуться, але займуть мінімум 10 годин.
Тому нам доведеться пускати поїзд №118 Чернівці - Київ відправленням з Чернівців о 19:46 через Заліщики та Тернопіль", — йдеться у повідомленні.
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Відомо, що 154 пасажири чекають 3 вагони, які доставлять до Хмельницького. Поїзд затримується приблизно на годину.
Нещодавно повідомлялося, що з Києва до Одеси відправився перший рейс елітного поїзда. Працівники Укрзалізниці подали його до високого перону Київського вокзалу, який не підходить для нових вагонів.
Пасажирам з багажем в руках буквально довелося робити шпагат, щоб переступити дірку між поїздом і пероном.
Нагадаємо, Укрзалізниця прибрала кондиціонери в поїзді:"29 годин їде по жаркому сонцю".
Як писала Politeka, еоїзд "Укрзалізниці" зупинили і атакували, кадри наслідків.
Також Politeka розповідала, що Укрзалізниця вляпалася в скандал з новим поїздом, відео.