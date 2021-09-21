Двоюрідна сестра колишнього політв'язня Кремля Олега Сенцова негативно висловилася про Україну

Так, Наталія Каплан назвала в Facebook Україну "найгіршою країною для еміграції".

"На**й Україну. Здається, це найгірша країна для еміграції. Не приїжджайте сюди. 5 років пекла. А я рада, що пакую валізи і повертаюся додому", - заявила Каплан.

У коментарях користувачі Мережі допустила, що сестру Сенцова зламали, але вона знову повторила, що не може жити в Україні.

"Мене не зламали. Але я тут буквально вмираю. Я не можу тут жити. І нехай це буде для українців доказом, що не брати", – зазначила Каплан.

Зазначимо, що до 2019 року вона була громадянкою РФ, але указом президента України вона отримала українське громадянство.

"У Росії тобі кришка, ти і сама знаєш. Довго впрягалася за іншу людину, для себе нічого не робила, зараз все втратило сенс. Сподіваюся, тобі допоможуть", - пишуть у коментарях українці.

Нагадаємо, що Сенцов зізнався, чому не живе з мамою своєї новонародженої доньки

Як повідомляла Politeka, мати новонародженої дочки Сенцова розкрила гірку правду

Також Politeka писала, з'ясувалося, що пов'язує Олега Винника з дівчиною, яка народила Сенцову дочку