В Україні за підробку covid-сертифікатів вирішили карати штрафом від 17 до 34 тис.грн. або двома роками обмеження свободи.

Відповідні зміни підтримали на засіданні Кабміну 22 вересня.

Карати українців будуть за підробку і свідоме використання фальшивих документів. Якщо лікар внесе неправдиві дані про проходження вакцинації, йому загрожує 68 тисяч гривень штрафу або до двох років в'язниці. Також він не зможе працювати за професією протягом трьох років. Зміни до Кримінального кодексу також припускають, що, якщо людина підробляє covid-сертифікати для їх майбутнього поширення, вона може потрапити до в'язниці на три роки або заплатити 170 тисяч гривень штрафу.

Остаточне рішення за такою ініціативою Кабінету Міністрів належить прийняти депутатам Верховної Ради прем'єр Денис Шмигаль підкреслив, що він сподівається на підтримку зазначеного проекту в парламенті.

Нагадаємо, що в Україну коронавірус прийшов з Китаю. Там спалах цієї хвороби стався в 2019 році. У 2020 році за рішенням ВООЗ коронавірусній загрозі присвоїли статус пандемії. Раніше стало відомо, що в уряді йде підготовка законодавчого акту, в якому передбачать більш суворе покарання за підробку медичних документів.

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