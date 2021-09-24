Боксер Олександр Усик українською мовою заявив, що дуже чекав поєдинку з Ентоні Джошуа і почувається добре.

Заява прозвучала на прес-конференції, присвяченій майбутньому бою "Усик-Джошуа".

За словами українського боксера глядачів чекає Історичний поєдинок. У ньому Олександр Усик буде боротися за титули IBF, WBO і WBA. Довгоочікуваний бій між суперниками призначений на найближчу суботу. Пройде він на стадіоні «Тоттенхем Хотспур» в Лондоні.

Цікаво, що під час прес-конференції журналісти задавали питання Олександру Усику англійською мовою, а відповідав він на них вже рідною. Український боксер висловив подяку, команді свого суперника, а також людям, які допомагали йому і організаторам майбутнього поєдинку.

Коментатори зійшлися на думці, що Усик добре говорить рідною мовою. Користувачі також відзначили, що це особливо помітно, якщо порівнювати його з Кличком. Хтось зауважив, що Олександр Усик вирішив спілкуватися в рамках офіційного заходу рідною мовою, хоча навчався йому, коли жив у Криму, а там, за словами коментатора, вивчити українську мову завжди було складно. Користувачі відзначили, що Усику дуже складно догодити аудиторії, оскільки його критикували, коли він не говорив українською і продовжили критикувати зараз.

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