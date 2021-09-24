Через кілька тижнів три західні області України і одна Східна можуть опинитися в червоній зоні карантину.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Станом на 24 вересня 9 регіонів демонструють ознаки помаранчевої зони. Також чотири регіони можуть перейти на червоний рівень в найближчі два - три тижні", - зазначив Кузін.

Загроза переходу в червону зону епідемічної небезпеки нависла над Житомирською, Луганською, Харківською та Львівською областями. Раніше червоний рівень епідемічної небезпеки ледь не встановили в Чернівецькій області. Слід сказати, що за правилами, передбаченими для червоної зони карантину, там заборонені заняття у вищих навчальних закладах і школах.

Повернуться на навчання можуть студенти і школярі тільки тих закладів, персонал яких на 100% пройшов вакцинацію. При цьому учні молодших класів і малюки, які відвідують дитячі садки, зможуть продовжувати заняття. У червоній зоні також обіцяють закрити кафе і ресторани. Жителям буде доступна тільки їжа на винос або доставка страв із залученням кур'єрів. Крім того, при переході в червону зону закриваються торгово-розважальні центри, Непродовольчі магазини і ринки, а також різні розважальні заклади.

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