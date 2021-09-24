У Запорізькій області у дев'яти малюків, які відвідували дитячий садок, сталося отруєння.

Про це повідомляє «Апостроф».

Серед основних симптомів у дітей проявилися діарея, нудота і підвищення температури. Всі постраждалі проходили навчання в трьох групах дитячого садка. Лікарі виявили у малюків гостру кишкову інфекцію. На початку тижня у дітей виникли перші симптоми майбутньої хвороби.

Чотири малюки почали проходити лікування в стаціонарі. Зараз стан цих дітей лікарі оцінюють, як задовільний. Поки експертам не вдалося встановити, чим саме отруїлися маленькі вихованці вказаного дитячого садка. Представники Держпродспоживслужби вже почали позапланову перевірку. Їй піддався харчоблок дитячого садка.

Раніше ми повідомляли, що українці почали масово скаржитися на симптоми отруєння після придбання олії. Справа в тому, що цей продукт відноситься до тих, що найбільш часто підробляються в нашій країні. Маніпуляціями з ним займаються різні недобросовісні підприємці. За даними експертів, зараз в нашій країні підробленою виявляється одна з п'яти придбаних пачок масла. В Україні за період восьми місяців нинішнього року 2,4 тонни підробленого вершкового масла вилучили. Ще 556 кг продукту тимчасово прибрали з обігу.

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