Вартість долара в Україні в 2022 році може помітно зрости

Про це пише Finance.ua з посиланням на результати опитування "прогнози бізнесу на 2022 рік", проведеного Європейською Бізнес Асоціацією,.

Справа в тому, що при плануванні бюджетів на 2022 рік керівники компаній в Україні закладають вартість валюти в 2022 році в середньому на рівні 29 грн/дол., що істотно вище середньорічного курсу гривні в поточному році.

Крім того, більшість підприємців (83%) прогнозують зростання свого бізнесу в наступному році.

Також 67%підприємців прогнозують зростання доходу на рівні 10-20% – у гривні. Цей показник повернувся до рівня 2020 року після істотного падіння в минулому. Зростання доходів до 10% в натуральному вираженні очікують 36% директорів, а майже половина (49%) розраховують на 10-20% зростання.

Нагадаємо, також, що в Державному бюджеті України на 2022 рік закладено курс долара США на рівні 28,6 грн/дол.

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