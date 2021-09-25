YASNO інвестувала уже 35 млн грн у встановлення 29 швидкісних і 8 прискорених станцій у Києві, Дніпрі, Харкові та на великих трасах у напрямках від столиці до Одеси, Львова й Харкова.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

«Швидкісна станція обладнана одним портом постійного струму 50 кВт і одним змінного струму 22 кВт. При заряджанні через порт постійного струму вартість кіловат-години 9 грн, через порт змінного струму – 4,5 грн», – зазначає Олександр Онищенко.

У вересні компанія відкрила 6 нових зарядних станцій (2 швидкісні та 4 прискорені) у Києві (UNIT.City, вул. Дорогожицька, 3).

В YASNO нагадали, що Міністерство інфраструктури пропонує з 2027 року поетапно заборонити ввезення автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Національна транспортна стратегія до 2030 року передбачає збільшення частки електрокарів до 75%.

За законом та Угодою про Асоціацію із ЄС до 2030 року Україна зобов'язана зменшити викиди у галузі транспорту на третину. У пояснювальній записці до законопроєкту про заборону ввезення автівок з ДВЗ, який оприлюднило Мінінфраструктури, зазначено, що 90-95% викидів забруднювальних речовин у повітря припадає на автотранспорт із двигунами внутрішнього згоряння (за винятком мегаполісів), а транспортна політика ЄС поставила завдання скоротити наполовину експлуатацію авто на традиційних видах пального в містах до 2030 року і повністю відмовитися до 2050 року.