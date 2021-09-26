Українцям запропонували фіксовані ціни на весь опалювальний сезон
З 1 жовтня для українців зміняться тарифи на газ. "Нафтогаз" вводить новий тариф "Комфортний сезон", який діятиме з 1 жовтня по 30 квітня.
Про це повідомляють в прес-службі "Нафтогаз України".
Як повідомляє компанія "Нафтогаз України", ціна газу при оформленні тарифу "Комфортний сезон" складе 7,96 грн за куб.м з ПДВ без вартості розподілу (доставки).
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У прес-службі компанії запевняють, що ціна зафіксована на весь опалювальний сезон і споживач може платити за послугу рівними частинами щомісяця.
Нараховують суму по новому тарифу на основі спожитого домогосподарством палива за минулий опалювальний сезон - з жовтня 2020 року по квітень 2021 року.
Умови тарифу "Комфортний сезон" для побутових споживачів:
- фіксована ціна на газ в опалювальному сезоні;
- споживачі платять однакову суму щомісяця протягом сезону;
- клієнти можуть отримати додаткову знижку в 1% на наступний місяць, якщо оплатять послуги до 15 числа в особистому кабінеті або чат-боті.
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