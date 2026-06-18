Дефіцит молочних продуктів в Кіровоградській області фіксується на тлі зростання витрат у тваринницькому секторі та зменшення обсягів сировини в молочному ланцюгу України, повідомляє Politeka.

Профільні об’єднання пов’язують ситуацію насамперед із подорожчанням кормів для великої рогатої худоби. Додатковий тиск формують витрати на електроенергію, пальне та транспортні послуги, що в підсумку підвищує собівартість продукції на всіх етапах виробництва і переробки.

Фермерські господарства вже повідомляють про зниження надоїв. Це напряму впливає на кількість молока, яке надходить на переробні підприємства, і створює ризики локальних перебоїв із частиною асортименту під час пікового попиту.

Водночас експерти підкреслюють: повного зникнення товарів із полиць не очікується. Частина вироблених обсягів традиційно спрямовується на експортні напрямки, через що внутрішній ринок отримує обмежений ресурсний баланс.

У цьому контексті Дефіцит молочних продуктів в Кіровоградській області проявляється нерівномірно та залежить від логістичних маршрутів, структури роздрібних мереж і наявності місцевих виробників у регіоні.

Цінова ситуація поки залишається відносно стабільною, однак аналітики допускають поступове подорожчання окремих категорій у середньостроковій перспективі, якщо витрати продовжать зростати.

Подальша динаміка ринку визначатиметься співвідношенням між виробничими витратами, доступністю кормової бази та стійкістю логістичних ланцюгів постачання.

Загальна ситуація залишається чутливою до сезонних коливань попиту та змін у виробництві, що може впливати на асортимент і доступність продукції в торговельних мережах області.

Джерело: fakty

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