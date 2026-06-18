Дефіцит фруктів у Дніпропетровській області стає частиною ширшого скорочення виробництва кісточкових культур по всій країні.

Дефіцит фруктів у Дніпропетровській області фіксується на тлі погодних аномалій та зниження врожайності, що вже впливає на баланс пропозиції на українському ринку, повідомляє Politeka.

Аналітичні оцінки свідчать про суттєве скорочення збору абрикосів і персиків. Для абрикосів втрати сягають 40–60%, для персиків — близько 30–50% у порівнянні з багаторічними показниками. Причиною стали весняні похолодання, які припали на період активного формування зав’язі.

Найбільш уразливими виявилися центральні та південні регіони, де цвітіння стартує раніше і дерева гостріше реагують на температурні коливання. Саме там зафіксовано найбільше пошкоджень плодових насаджень.

Через такі умови внутрішній ринок ризикує зіткнутися з нестачею продукції навіть за наявності часткових імпортних поставок. Загальний баланс пропозиції залишається нестабільним, а зовнішня логістика не компенсує втрати повністю.

У цьому контексті дефіцит фруктів у Дніпропетровській області стає частиною ширшого скорочення виробництва кісточкових культур по всій країні.

Додатково розглядаються поставки з Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови, однак їх обсяги здатні лише частково перекрити зменшення внутрішнього врожаю.

Цінові прогнози залишаються різними: за помірного скорочення очікується зростання вартості на 20–30%, тоді як у разі глибшого дефіциту підвищення може сягати 50–80%.

Абрикоси традиційно є найбільш чутливими до весняних заморозків, оскільки навіть короткочасне похолодання під час цвітіння суттєво знижує потенціал формування плодів.

Тривалі холодні періоди лише посилюють втрати, тоді як короткі можуть частково компенсуватися природним відновленням зав’язі.

Загалом ситуація в регіоні відповідає загальноєвропейському тренду скорочення виробництва кісточкових культур у сезоні 2026 року.

Джерело: agronews

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