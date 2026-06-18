У Дніпропетровській області багато годин поспіль триватимуть графіки відключення світла на 19 червня, повідомляє видання Politeka.net.
Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 19 червня вводять через планові ремонтні роботи. Регулярне технічне обслуговування електромереж є необхідною умовою для забезпечення надійного електропостачання мешканців області. Особливу увагу приділяють перевірці стану обладнання, заміні зношених елементів мережі та підготовці інфраструктури до подальшої експлуатації.
19.06.2026 року з 08:00–19:00 години не буде електрики. Знеструмлення озоплять частину села Хащеве. Обмеження будуть діяти за такими адресами:
- Овчаренка: 10, 11, 9, 50, 52
У зв’язку з виконанням ремонтних робіт з 08:00 до 18:00 години буде повне відключення електроенергії у таких населених пунктах: село Трудолюбівка, село Новоолександрівка та село Степове.
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" буде проводити профілактичні роботи у межах села Миколаївка. Тому світло вимкнуть з 08:00 до 18:00 години на вулиці Чкалова: 42.
У с-ще Губиниха 19 червня запроваджуються планові графіки відключення електроенергії 08:00–19:00 години, які діятимуть протягом тривалого часу та охоплять окремі вулиці: Центральна, Шевченка.
Додаткові та планові відключення заплановані з 09:00 до 18:00 години у селі Андріївка. У цей період електроенергія буде відсутня лише в окремих домогосподарствах на вулиці Кооперативна: 60Г.
Джерело: Губиниська селищна територіальна громада
Джерело: Вербківська сільська територіальна громада
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