Графіки відключення світла у Миколаївській області на 19 червня триватимуть через роботи, що проводитимуть енергетики, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 19 червня передбачають тимчасове припинення електропостачання за окремими адресами. Роботи проводитимуться відповідно до затвердженого плану, а після їх завершення подачу електроенергії буде відновлено у штатному режимі.

Як повідомили у Миколаївобленерго, графіки відключення світла у Миколаївській області на 19 червня будуть тривати в населеному пункті Новосафронівка. Через модернізацію вимикатимуть електрику в населеному пункті Новосафронівку з 9 до 16 години за адресами:

Кам'янська 3

Миколаївська 1

Молодіжна 3, 4

Петраківського 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20

Сафронівська 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13А, 13, 14, 15, 15А, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 32

Степова 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11

Христина 1, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 22, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 46

Шевченка 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28

В населеному пункті Зарічне з 9 до 16 години триватимуть планові відключення, які охоплять вулицю:

Перемоги 2, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 25, 29, 32, 33, 38, 39, 50, 58, 60, 69, 70

Також зникне електрика в населеному пункті Підлісне, проте знеструмлення будуть тільки з 9 до 16 години. Знеструмлять такі вулиці:

Вереснева 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14

Лугова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18

Новоодеська 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 27, 29

пров. Тихий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14

Центральна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41

Шевченка 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32.

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