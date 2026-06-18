Українські пенсіонери віком від 80 років у Вінницькій області мають право на щомісячну грошову допомогу, повідомляє Politeka.net.
Водночас зазначається, що така виплата не призначається автоматично — для її оформлення необхідно офіційно підтвердити потребу в постійному сторонньому догляді.
У Пенсійному фонді України пояснюють, що йдеться про доплату в розмірі 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році її розмір становить 1038 гривень щомісяця.
Право на грошову допомогу у Вінницькій області мають самотні пенсіонери, яким виповнилося 80 років, за умови відсутності працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати. При цьому не враховується факт спільного чи окремого проживання — ключовим є наявність законного обов’язку утримання.
Обов’язковою умовою також є підтверджена потреба у постійному догляді. Вона встановлюється на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), який є основним документом для призначення виплати.
Фахівці наголошують, що ця фінансова підтримка частково компенсує додаткові витрати літніх людей на побутові потреби, догляд та лікування.
Як оформити: для отримання виплати пенсіонеру необхідно пройти медичне обстеження. Спершу слід звернутися до сімейного лікаря або профільного спеціаліста, який за потреби направить на проходження лікарсько-консультативної комісії.
Після отримання відповідного висновку ЛКК заявник подає документи до сервісного центру Пенсійного фонду. До пакета документів входять:
- паспорт;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- медичний висновок ЛКК;
- декларація про доходи;
- у разі необхідності — документи, що підтверджують самостійне проживання.
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